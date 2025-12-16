W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Motor stottert weiter | Arbeitsmarktbericht tendiert in Richtung der Tauben

Markus Koch · Uhr
E-MobilitätBatterienCybersecurityKI
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Die Oktober- und November-Arbeitsmarktdaten lehnen leicht in Richtung der Tauben. Das Umfeld kühlt ab, wobei die Privatwirtschaft weiterhin in beiden Monaten ein vertretbares Niveau an Stellen geschaffen hat. Die Wall Street richtet die Blicke nun auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vor dem Opening gemeldet werden. Außerdem wird am Mittwoch nach Closing Micron die Quartalszahlen melden. An diesem Dienstag hebt BMO Capital die Kursziele für Amazon und Google an. IonQ wird bei Jefferies zum Kauf empfohlen. Außerdem hebt Mizuho die Ziele für Zscaler und Tesla an.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Tesla
Amazon
Micron Technology
Alphabet C
IonQ
Zscaler
Bell AG

