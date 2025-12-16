Motor stottert weiter | Arbeitsmarktbericht tendiert in Richtung der Tauben

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Oktober- und November-Arbeitsmarktdaten lehnen leicht in Richtung der Tauben. Das Umfeld kühlt ab, wobei die Privatwirtschaft weiterhin in beiden Monaten ein vertretbares Niveau an Stellen geschaffen hat. Die Wall Street richtet die Blicke nun auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vor dem Opening gemeldet werden. Außerdem wird am Mittwoch nach Closing Micron die Quartalszahlen melden. An diesem Dienstag hebt BMO Capital die Kursziele für Amazon und Google an. IonQ wird bei Jefferies zum Kauf empfohlen. Außerdem hebt Mizuho die Ziele für Zscaler und Tesla an.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung