Nur 1470 Christkinder in Deutschland - An Weihnachten werden weniger Babys geboren

Berlin, 16. Dez (Reuters) - An den Weihnachtsfeiertagen kommen in Deutschland so wenige Kinder zur Welt wie zu keiner anderen Zeit im Jahr.

An Heiligabend wurden im Schnitt der vergangenen zehn Jahre 1470 Babys geboren, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Noch weniger Kinder kamen demnach nur am 25. Dezember mit durchschnittlich 1445 zur Welt. Auf dem dritten Platz der geburtenschwächsten Tage folgt der 26. Dezember mit im Schnitt 1520 Neugeborenen. Der Grund für die geringeren Geburtenzahlen an Feiertagen sind dem Amt zufolge vor allem planbare Kaiserschnitte. Diese würden vorzugsweise an normalen Arbeitstagen vorgenommen. 2023 lag die Kaiserschnittrate bei 32,6 Prozent.

Entsprechend gehört auch der Neujahrstag zu den geburtenschwächsten Tagen des Jahres: Am 1. Januar kamen im Schnitt 1524 Babys zur Welt. Zum Vergleich: Im Durchschnitt aller Tage von 2015 bis 2024 wurden täglich 2069 Kinder geboren.

Die meisten Kinder kommen dagegen rund neun Monate nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen zur Welt. Die geburtenstärksten Tage der vergangenen zehn Jahre waren der 21. September mit durchschnittlich 2385 Neugeborenen und der 20. September mit 2349, vor dem 20. Juli mit 2341 Neugeborenen. Generell ist den Statistikern zufolge ein saisonales Muster mit weniger Geburten in den Winter- und mehr in den Sommermonaten erkennbar. Der geburtenschwächste einzelne Tag der vergangenen zehn Jahre war der 25. Dezember 2024 mit 1230 Neugeborenen, der geburtenstärkste der 16. September 2016 mit 2746.

