Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: PORR AG - von Montega AG

16.12.2025 / 17:09 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.12.2025
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Beyond Bau - PORRs Erfolgsrezept im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation
sollte auch 2026 vom Markt honoriert werden

PORR überzeugt uns auch abseits der Bauprojekte regelmäßig mit nennenswerten
Entwicklungen in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit. Zuletzt wurde
der Konzern sogar als innovativster österreichischer Börsenwert
ausgezeichnet. Dies schlägt sich inzwischen auch handfest im Margenprofil
des Bauspezialisten nieder und verleiht den Profitabilitätszielen des
Vorstands u.E. besondere Glaubwürdigkeit.

'Innovativste Aktie Österreichs 2025': In einem auf qualitativen und
quantitativen Methoden basierenden Verfahren ging PORR als innovativste der
39 im Prime Market Segment der Wiener Börse notierten Aktiengesellschaften
hervor. Maßgeblich für den vom Finanzmagazin 'Börsianer' verliehenen Award
waren u.a. die angeführten Projekte. So betreibt PORR im Rahmen eines Joint
Ventures in Stockerau das erste Gips-zu-GipsRecyclingwerk Österreichs, in
dem bis zu 60.000t Gipsabfälle jährlich sortenrein aufbereitet und
anschließend zu einem Anteil von bis zu 40% in neue Gipskartonplatten
eingearbeitet werden. Die Schonung von Material und Ressourcen ist neben
schlanken und flexiblen Strukturen expliziter Bestandteil der GREEN und LEAN
ConstructionMethoden von PORR, die bis 2030 zu einer Steigerung der
operativen Marge auf 3,5 bis 4,0% beitragen sollen (MONe 2025: 3,0%).
Veranschaulicht wird die stetige Margenverbesserung auf Basis von LEAN durch
diverse Praxisbeispiele des laufenden Jahres: So setzte PORR beim Bau einer
Produktionshalle für einen großen deutschen Automobilhersteller erstmals auf
eine zentrale gewerkeübergreifende Logistik, was laut Vorstand zu einer
Kostenersparnis im sechsstelligen Euro-Bereich führte. Durch eine verstärkte
Digitalisierung konnten darüber hinaus bei einem Projekt zur Sanierung und
Erweiterung des Stromnetzes der Wiener Netze die Durchlaufzeit der
Baustelleneinrichtung um 24% sowie die Stillstandzeiten um 17% reduziert
werden. Nicht zuletzt trug das bei einem Autobahnprojekt in Rumänien
implementierte Last Planner® System (LPS) laut PORR zu einer Zeitersparnis
von 20% bei der Erstellung von Topographieberichten bei.

Günstigste Aktie in der Peergroup: Erfolge wie diese verleihen dem
Margenziel des innovativen Baukonzerns Konturen und stärken unsere
Konfidenz, dass PORR den profitablen Wachstumspfad in 2026ff. fortsetzen
kann. Auftragsseitig erachten wir die Lage dank eines Rekord-Orderbuchs von
rund 9,6 Mrd. EUR (per 30.09.) und der darin noch nicht zum Tragen
gekommenden Effekte des milliardenschweren InfrastrukturProgramms in
Deutschland ohnehin als exzellent. Bei einer prognostizierten EBIT-Marge
2030e von 3,7% und einer u.E. sehr konservativen Terminal Value-Marge von
2,4% sind die unserem DCF-Modell zugrunde liegenden Margenerwartungen
dennoch sehr defensiv gewählt. Bei Erreichen des Ergebnisziels 2025 dürfte
das Unternehmen mit Q4/25 bereits das zehnte Quartal in Folge mit einer
Margensteigerung im yoy-Vergleich abschließen. Dies schlägt sich bei einer
Jahresperformance der Aktie (YTD) von ca. 72% mittlerweile auch deutlich in
der Kursentwicklung nieder. Nichtsdestotrotz weist PORR mit einem KGV 2026e
i.H.v. rund 10,3x im Vergleich zur Peergroup nach wie vor das mit Abstand
niedrigste Multiple auf. Selbst zum Closest Peer Strabag SE beträgt das Gap
rund 300 BP, was wir als ungerechtfertigt ansehen.

[Abbildung]

Fazit: Nach einer bislang insbesondere ergebnisseitig überzeugenden
operativen Entwicklung, dem Aufstieg in den ATX sowie dem jüngsten
Innovationspreis werten wir das Jahr 2025 für PORR schon jetzt als sehr
gelungen. Wir sind zuversichtlich, dass 2026 daran anknüpfen kann und
bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 36,00 EUR. Bereits
früh im neuen Jahr, am 04. Februar, wird der CFO das Unternehmen auf unseren
Hamburger Investorentagen präsentieren.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=23cd7fa2228be1d3493139de5a1c7aee

---------------------------------------------------------------------------

