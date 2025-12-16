OTS: Trench Group / Geschäftsjahr 2025: Trench Group setzt Wachstumskurs ...

Geschäftsjahr 2025: Trench Group setzt Wachstumskurs fort, Umsatz steigt um mehr als 30 Prozent (FOTO) Berlin (ots) - Die Trench Group GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsstromübertragung, setzte ihren starken Aufwärtstrend im Geschäftsjahr 2025 fort. Der Umsatz stieg um 33 Prozent auf 906,5 Millionen Euro (2024: 683,6 Millionen Euro) und verzeichnete damit das zweite Jahr in Folge ein Wachstum von über 30 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 5 Prozentpunkte. Das Unternehmen erzielte einen Rekordauftragseingang von mehr als 1,4 Milliarden Euro - eine Steigerung von fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 1,04 Milliarden Euro) - und trieb den Auftragsbestand auf einen neuen Höchststand von 1,6 Milliarden Euro. "Aufbauend auf unserer starken Leistung im letzten Jahr war 2025 ein weiteres außergewöhnliches Jahr für die Trench Group", sagte Dr. Bahadir Basdere, CEO der Trench Group. "Die globale Energiewende und der rasante Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur haben zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage geführt. Diese Leistung bestätigt eindeutig unsere globale Wachstumsstrategie, die sich auf systemkritische Hochspannungskomponenten konzentriert, die für den weltweiten Ausbau der Stromnetze unerlässlich sind. Da die Elektrifizierung im täglichen Leben und in wichtigen Industriezweigen voranschreitet und Rechenzentren und erneuerbare Energien weiterhin rasant wachsen, wird der Bedarf an Modernisierung und Ausbau der Stromnetze immer größer. Dies führt dazu, dass unsere globale Produktionspräsenz mit beispielloser Geschwindigkeit wächst." Globale Kapazitätserweiterung in wachstumsstarken Märkten Um der anhaltend hohen Nachfrage nach Hochspannungskomponenten gerecht zu werden, hat die Trench Group mit einer erheblichen Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten weltweit begonnen. Alle Werke verzeichnen ein deutliches Wachstum, wobei Trench Austria ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Verdopplung seiner Produktionskapazität gestartet hat. Um ihre Präsenz in wichtigen Märkten zu stärken, wird die Trench Group Anfang 2026 eine neue Produktionsstätte in den USA eröffnen, die sich auf die Herstellung ihrer innovativsten Trockentransformator-Durchführungen spezialisieren wird. Diese Erweiterung, die als Trench Group-Tochterunternehmen HSP USA firmiert, unterstützt das rasante Wachstum des nordamerikanischen Energiemarktes. Das Unternehmen hat außerdem mehrere langfristige Lieferverträge mit großen Transformatorenherstellern und wichtigen Hyperscalern in Nordamerika unterzeichnet und damit seine Rolle als wichtiger Akteur beim Ausbau und der Modernisierung des US-Hochspannungsnetzes bekräftigt. Seit April 2024 hat die Trench Group rund 600 Mitarbeiter eingestellt und plant, bis 2030 weitere 1.000 Mitarbeiter einzustellen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 2.900 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten in sieben Ländern. Das neue Werk in den USA wird der zehnte Produktionsstandort in einem achten Land sein. Um seine Präsenz in wachstumsstarken Märkten weiter zu stärken, gründete die Trench Group 2025 eine neue Tochtergesellschaft in Australien und sicherte sich damit direkten Zugang zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Hochspannungstechnik. Pressekontakt: Günther Hörbst Group Communications +49 152 08393540 mailto:guenther.hoerbst@trench-group.com Claudia Wagner Group Communications +49 152 59685182 mailto:claudia.wagner.ext@trench-group.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178644/6180717 OTS: Trench Group