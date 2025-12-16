Pistorius: Ukraine-Plan im Kern gut - Warten auf Russlands Reaktion

Berlin, 16. Dez (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Berliner Ukraine-Gespräche mit Europäern und den USA gelobt.

Das Ergebnis müsse nun im Lichte der Reaktion vor allem aus Moskau betrachtet werden, sagte der SPD-Politiker am Rande der Einführung des neuen Hubschraubers "Sea Tiger" am Dienstag in Berlin. Es sei von zentraler Bedeutung, dass die Gespräche unter Beteiligung der wichtigsten europäischen Partner und der USA stattgefunden hätten und ein Plan ausgearbeitet wurde. "Ich finde ihn gut im Kern." Nun müsse man jedoch die Reaktionen aus Washington und vor allem aus Moskau abwarten. Erst wenn der russische Präsident Wladimir Putin sage, "wohin er die Reise gehen will", werde man weitersehen.

Konkrete Festlegungen etwa zur Beteiligung Deutschlands an Sicherheitsgarantien seien derzeit nicht möglich, erklärte der Minister weiter. Daran hingen Fragen wie ein mögliches Mandat des Bundestages oder die künftige Kommandostruktur. Die Europäer hätten sich dazu bekannt, Mitverantwortung zu übernehmen. In welcher Form dies geschehen könne, sei jedoch noch offen.

