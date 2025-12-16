BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Misere im Bildungswesen

Nach drei Jahren Stagnation der Wirtschaftsleistung zeichnet sich nun ab: Die deutsche Industrie bleibt zurück. Die wichtigste Ressource dieses Landes, kluge Köpfe, wurde nach dem "Sieg" über den Sozialismus vernachlässigt, was zuvor in Konkurrenz mit dem international anerkannten DDR-Bildungssystem so nicht möglich war. Wem die Infrastruktur als staatliche Aufgabe egal ist, dem ist auch Bildung schnurz. Wer wie SPD und Grüne die Einführung des Niedriglohnsektors zum neoliberalen Innovationsschlager gemacht hat, erklärt auch faktisch Bildung für überflüssig. Für technische Innovation ist da kein Platz./yyzz/DP/zb