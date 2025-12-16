Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Gipfel in Berlin
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Gipfel in Berlin
Wenn sich die Ukraine mit den US-Unterhändlern und der Vermittlung europäischer Staatschefs auf einen Friedensplan einigt, dann ist damit zwar ein Schritt in Richtung Frieden getan. Doch besiegelt ist damit noch lange nichts. Russlands Präsident Wladimir Putin hat das letzte Wort in dieser Angelegenheit und bislang hat er noch alle Angebote der Ukraine eiskalt vom Tisch gewischt. Ob sich das jetzt ändert, wo sich die militärischen Erfolge der russischen Truppen mehren?/yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltengestern, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzer11. Dez. · onvista
PlusTrading-Impuls