Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Ifo-Bildungsstudie
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Ifo-Bildungsstudie
Eigentlich. Eigentlich wüssten wir ja, was zu tun ist. Auch deshalb, weil es uns immer wieder gesagt wurde. Diesem Land fehlt es nicht an Erkenntnissen: Die Bundesrepublik kennt ihre Schwächen. Aber sie ignoriert all diese Warnrufe immer wieder und erstaunlich hartnäckig. Im Erkennen von Problemen sind wir gut. Darin, sie nicht zu lösen, sondern liegenzulassen bis zum Problemstau - darin sind wir noch besser./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Luftfahrt- und RüstungskonzernAirbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschraubergestern, 11:25 Uhr · dpa-AFX
AUSBLICK 2026/ROUNDUP/Experte: Deutsche Auto-Hersteller verlieren weitergestern, 11:19 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltengestern, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzer11. Dez. · onvista
PlusTrading-Impuls