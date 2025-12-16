W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Ifo-Bildungsstudie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Ifo-Bildungsstudie

Eigentlich. Eigentlich wüssten wir ja, was zu tun ist. Auch deshalb, weil es uns immer wieder gesagt wurde. Diesem Land fehlt es nicht an Erkenntnissen: Die Bundesrepublik kennt ihre Schwächen. Aber sie ignoriert all diese Warnrufe immer wieder und erstaunlich hartnäckig. Im Erkennen von Problemen sind wir gut. Darin, sie nicht zu lösen, sondern liegenzulassen bis zum Problemstau - darin sind wir noch besser./yyzz/DP/zb

