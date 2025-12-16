Strukturierte Wertpapiere – Die clevere Alternative zum Direkteinstieg in Aktien

Im letzten Beitrag haben wir uns intensiv mit Aktien beschäftigt: Was sie sind, welche Kennzahlen wichtig sind und warum sie für den Vermögensaufbau eine zentrale Rolle spielen. Doch nicht jede Anlegerin fühlt sich wohl dabei, direkt in einzelne Aktien zu investieren. Zu riskant, zu komplex, zu zeitaufwendig – das sind häufige Gründe für Zurückhaltung.

Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen, die Euch den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern und gleichzeitig mehr Sicherheit bieten können. Eine davon sind strukturierte Wertpapiere.

Was sind strukturierte Wertpapiere?

Strukturierte Wertpapiere sind Finanzinstrumente, die aus zwei Komponenten bestehen:

Basiswert – Das kann eine Aktie, ein Aktienkorb, ein Index oder sogar eine Währung sein. Derivate-Komponente – Sie sorgt dafür, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften bekommt, wie z. B. Kapitalschutz oder eine überproportionale Partizipation an Kursbewegungen.

Das Ziel: Eine maßgeschneiderte Lösung, die Chancen und Risiken besser an Eure Bedürfnisse anpasst.

Warum sind sie interessant für AnlegerInnen?

Kapitalschutz : Manche Produkte bieten am Laufzeitende die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals – ideal für alle, die Sicherheit schätzen.

: Manche Produkte bieten am Laufzeitende die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals – ideal für alle, die Sicherheit schätzen. Attraktive Renditechancen : Durch die Kombination von Basiswert und Derivat könnt Ihr von Kursbewegungen profitieren, ohne das volle Risiko einer Direktanlage zu tragen.

: Durch die Kombination von Basiswert und Derivat könnt Ihr von Kursbewegungen profitieren, ohne das volle Risiko einer Direktanlage zu tragen. Flexibilität: Es gibt Produkte für unterschiedliche Marktmeinungen – ob Ihr steigende, fallende oder seitwärts laufende Kurse erwartet.

Beispiele für strukturierte Produkte

Kapitalschutz-Zertifikate : Ihr erhaltet am Ende mindestens Euer eingesetztes Kapital zurück, plus eine mögliche Rendite, wenn der Basiswert steigt.

: Ihr erhaltet am Ende mindestens Euer eingesetztes Kapital zurück, plus eine mögliche Rendite, wenn der Basiswert steigt. Aktienanleihen Protect : Sie bieten einen festen regelmäßigen Zins, am Laufzeitende entscheidet der Kurs der Aktie, wie die Rückzahlung aussieht.

: Sie bieten einen festen regelmäßigen Zins, am Laufzeitende entscheidet der Kurs der Aktie, wie die Rückzahlung aussieht. Express-Zertifikate: Ihr könnte interessante Erträge erhalten und zudem die Chance einer vorzeitigen Rückzahlung vor dem eigentlichen Laufzeitende.

Absicherung bei Kursrückgängen

Strukturierte Wertpapiere können helfen, Verluste zu begrenzen. Kapitalschutz-Produkte sind ein klassisches Beispiel. Aber auch Produkte mit Barrieren oder Rabatten mindern das Risiko gegenüber einer Direktanlage.

Fazit: Strukturierte Wertpapiere sind keine Zauberformel, aber sie bieten Euch die Möglichkeit, Eure Anlagestrategie individueller zu gestalten – mit mehr Sicherheit oder gezielten Chancen. In den nächsten Beiträgen schauen wir uns an, wie Ihr die passenden Produkte auswählt und welche Risiken Ihr trotzdem im Blick behalten müsst.