Union und SPD halten sich bei Bundeswehr-Einsatz in Ukraine bedeckt

Berlin, 16. Dez (Reuters) - Die Regierungsfraktionen von Union und SPD halten sich bei der Frage eines möglichen Einsatzes der Bundeswehr in der Ukraine nach einem Waffenstillstand bedeckt.

"Die Frage einer multinationalen Friedenstruppe stellt sich erst, wenn es tatsächlich Frieden gibt - wenn überhaupt ein Waffenstillstand absehbar ist, ob der möglich ist. Das entscheidet sich in Moskau in der Reaktion auf die Vorschläge, die gemacht worden sind", sagte CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wollte einen Einsatz zumindest nicht ausschließen. "Ich habe in all den Monaten auch immer für die SPD-Bundestagsfraktion erklärt: Wir schließen nichts aus", sagte er. Bei einem Einsatz von Truppen komme es jedoch sehr darauf an, in welchem Umfeld und in welchen Aufgabenbereichen dieser stattfinde. "Wir sollten den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen", mahnte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. In der Unionsfraktionssitzung stand das Thema nach Teilnehmerangaben nicht auf der Agenda.

Die Europäer hatten am Montagabend nach einem Ukraine-Treffen ein Papier vorgelegt, in dem sie die Bereitschaft erklären, eine multinationale Friedenstruppe anzuführen. Spahn verwies darauf, dass die Hauptaufgabe eine gute Ausrüstung der ukrainischen Armee und der Aufbau einer leistungsfähigen Rüstungsindustrie in der Ukraine sei. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, dass das Ergebnis der Ukraine-Beratungen vor allem im Lichte der Reaktion aus Moskau betrachtet werde. "Ich finde ihn gut im Kern", sagte er mit Blick auf den europäischen Vorschlag. Erst wenn der russische Präsident Wladimir Putin sage, "wohin er die Reise gehen will", werde man weitersehen. Konkrete Festlegungen etwa zur Beteiligung Deutschlands an Sicherheitsgarantien seien derzeit nicht möglich, erklärte der SPD-Politiker weiter. Daran hingen Fragen wie ein mögliches Mandat des Bundestages oder die künftige Kommandostruktur.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Stefan Bilger, betonte zugleich, dass seine Fraktion bei den Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs hinter Kanzler Friedrich Merz stehe. "Für uns als Fraktion kann ich auf jeden Fall sagen, dass Friedrich Merz sich darauf verlassen kann, dass er unsere Unterstützung hat bei allem, was er jetzt gerade in diesen schwierigen Gesprächen verhandelt", sagte der CDU-Politiker. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), sprach sich für eine Bundeswehr-Beteiligung aus. "Deutschland muss sich ... personell und materiell an einer multinationalen Mission beteiligen", sagte er der "Rheinischen Post". Die AfD lehnte einen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine dagegen strikt ab.

ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG DER FROZEN ASSETS

Bilger forderte zugleich, dass der Bundestag über die möglichen deutschen Garantien für die Verwendung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen zur Finanzierung der Ukraine beschließen solle. "Der Bundestag muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen, denn es ist natürlich schon ein Thema mit gravierenden Auswirkungen", sagte er. "Wenn Verpflichtungen für Deutschland daraus entstehen, muss es natürlich dann auch zu Entscheidungen im Bundestag kommen." Für die Verwendung von 210 Milliarden Euro müsste Deutschland Garantien in Höhe von rund 50 Milliarden Euro übernehmen.

Nach Ansicht von Spahn kommt es auf die konkrete Ausgestaltung an. So müsse geregelt sein, ob das Geld für die militärische Unterstützung der Ukraine oder für andere Zwecke genutzt werde. Außerdem müsse klar sein, welche EU-Mitgliedstaaten mit an Bord wären. "Aber: Die Nutzung des russischen Vermögens ist und bleibt ein starkes Signal der Entschlossenheit Europas und auch ein starkes Signal der Entschlossenheit gegenüber Russland."

