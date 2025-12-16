USA: Arbeitslosenquote im November höher als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November höher als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit September 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet.
Die Daten für November wurden wegen der Teilschließung von Bundesbehörden verspätet veröffentlicht. Für den Monat Oktober wird gar keine Arbeitslosenquote veröffentlicht. Im September hatte die Quote bei 4,4 Prozent gelegen./jsl/jha/
Das könnte dich auch interessieren
KonjunkturdatenErstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA steigen unerwartet deutlich11. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltengestern, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung