USA: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Oktober
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Oktober stagniert. Sie lagen auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent (zunächst 0,2) gestiegen.
Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse um 0,4 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.
Die Daten wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden./jsl/jha/
