W​e​r​b​u​n​g ausblenden

USA: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Oktober

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Oktober stagniert. Sie lagen auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent (zunächst 0,2) gestiegen.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse um 0,4 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

Die Daten wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden./jsl/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Bayerischer Fernsehkonzern
ProSieben verkauft unter Eigner MFE Randgeschäft - Wetter.com geht an Funkegestern, 10:42 Uhr · Reuters
ProSieben verkauft unter Eigner MFE Randgeschäft - Wetter.com geht an Funke
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden