Vontobel-Finanzchef Heinzl wird neuer Chef von Quintet

Vontobel-Finanzchef Thomas Heinzl wird Chef der Privatbankengruppe Quintet.

Heinzl werde den Posten als Group CEO im zweiten Quartal 2026 antreten, teilte Quintet am Dienstag in Luxemburg mit. Er folge auf Chris Allen, der die Bank seit 2022 geführt habe und Ende März 2026 ausscheide, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Der 55-jährige Heinzl ist derzeit Finanz- und Risikochef bei Vontobel. Zuvor war er unter anderem für die UBS und die Unternehmensberatung McKinsey tätig.

Verwaltungsratschef Hugo Bänziger lobte Heinzl: "Er hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, transformative Strategien zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. (...) Wir sind überzeugt, dass Thomas und sein zukünftiges Team das umfangreiche Potenzial unserer Gruppe schnell und nachhaltig heben können." Quintet ist in Deutschland mit der Marke Merck Finck vertreten. Die Gruppe mit Sitz in Luxemburg verwaltet nach eigenen Angaben ein Kundenvermögen von über 100 Milliarden Euro.

Wie Vontobel am Morgen mitteilte, ist Heinzl mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als Finanz- und Risikochef zurückgetreten. Seine Aufgaben würden interimistisch aufgeteilt: Der Leiter Finanzen und Steuern, Jan Marxfeld, übernehme zusätzlich den Finanzbereich. Esther Brügger, Leiterin Markt- und Kreditrisiko, sei künftig auch für den gesamten Risikobereich bei Vontobel zuständig. Eine dauerhafte Nachfolgeregelung soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.