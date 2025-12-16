Walmart - Achtung: Lieblingsmuster!

Regelmäßige Leserinnen und Leser des „HSBC Daily Trading“ wissen, dass wir die Kombination aus einem hohen Momentum und dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation besonders zu schätzen wissen. Dieser Lieblingsansatz sorgt für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends, während der Ausbruch aus einer trendbestätigenden Formation signalisiert, dass dieser Trend wieder Fahrt aufnimmt. Im Fall der Walmart-Aktie sind es sogar zwei unterschiedliche Kursmuster: Zum einen liegt ein aufsteigendes Dreieck vor, zum anderen sogar eine größere Schiebezone (siehe Chart). Die Auflösung dieser beiden Kursmuster geht mit einem neuen Allzeithoch (117,45 USD) einher – einem der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 130 USD. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements bieten sich – je nach Risikoneigung – entweder das Oktoberhoch bei 109,58 USD oder auch die Ausbruchszone bei rund 105 USD als Absicherung auf der Unterseite an.

Walmart (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Walmart

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.