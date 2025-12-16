W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Walmart - Achtung: Lieblingsmuster!

Dividenden-Aristokraten
Achtung: Lieblingsmuster!

Regelmäßige Leserinnen und Leser des „HSBC Daily Trading“ wissen, dass wir die Kombination aus einem hohen Momentum und dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation besonders zu schätzen wissen. Dieser Lieblingsansatz sorgt für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends, während der Ausbruch aus einer trendbestätigenden Formation signalisiert, dass dieser Trend wieder Fahrt aufnimmt. Im Fall der Walmart-Aktie sind es sogar zwei unterschiedliche Kursmuster: Zum einen liegt ein aufsteigendes Dreieck vor, zum anderen sogar eine größere Schiebezone (siehe Chart). Die Auflösung dieser beiden Kursmuster geht mit einem neuen Allzeithoch (117,45 USD) einher – einem der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 130 USD. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements bieten sich – je nach Risikoneigung – entweder das Oktoberhoch bei 109,58 USD oder auch die Ausbruchszone bei rund 105 USD als Absicherung auf der Unterseite an.

Walmart (Weekly)

Chart Walmart
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Walmart

Chart Walmart
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Walmart

