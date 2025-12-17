W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien New York Ausblick: Leichte Gewinne erwartet nach starkem Jahr des Dow

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sind an den US-Aktienmärkten leichte Gewinne zu erwarten. Der Dow Jones Industrial , der am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen war, anschließend aber einen Rücksetzer hinnehmen musste, wird rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG 0,3 Prozent im Plus indiziert bei 48.240 Punkten.

Mit einem Aufschlag von rund 13 Prozent seit Jahresbeginn habe der Dow bislang mehr als doppelt so stark abgeschnitten wie im langjährigen Mittel, merkte die Bank HSBC an. "Nach einem schwierigen ersten Quartal war es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie". Im Auftaktquartal hatte der Dow leicht nachgegeben, in den folgenden Quartalen aber aufgedreht.

Mit dem von großen Tech-Unternehmen dominierten Nasdaq 100 dürfte es zum Auftakt am Mittwoch um 0,3 Prozent nach oben gehen. Vorbörslich stiegen die Aktien des Schwergewichts Amazon um gut 1 Prozent. Der Online-Händler will Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investieren, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Aktien von Warner Bros. Discovery (WBD) fielen vorbörslich um 1,4 Prozent. Der Hollywood-Riese hat seinen Aktionären die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfohlen. Stattdessen favorisiert WBD weiterhin einen Deal mit dem konkurrierenden Bieter Netflix . Dessen Aktien gewannen vorbörslich 1,6 Prozent, während Paramount-Aktien um gut zwei Prozent fielen./bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dow
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Amazon
Netflix
Warner Bros
Paramount Skydance

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Dow winkt weiterer Rekord - Broadcom lastet auf Tech-Aktien12. Dez. · dpa-AFX
Dow winkt weiterer Rekord - Broadcom lastet auf Tech-Aktien
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden