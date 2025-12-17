Amazon im Fokus – Rheinmetall & Nvidia zwischen Politik und KI

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Milliardenaufträge und neue Perspektiven

Deutschland steht vor der Freigabe umfangreicher Verteidigungsinvestitionen. Welche Unternehmen davon besonders profitieren könnten, wie der Markt die jüngsten Signale einordnet und welche Rolle mögliche Börsenpläne rund um KNDS spielen, schauen wir uns genauer an.

Nvidia: Chinas GPU-IPOs verändern den Markt

Ein starkes Börsendebüt eines chinesischen Chipentwicklers sorgt für neue Diskussionen im KI-Sektor. Was das für Nvidia, die Wettbewerbsdynamik und die strategischen Ambitionen Pekings bedeutet, ordnen wir ein.

Amazon: Steht ein großer OpenAI-Deal bevor?

Berichte über Gespräche zwischen Amazon und OpenAI rücken AWS, eigene KI-Chips und die Machtverhältnisse im KI-Ökosystem in den Fokus. Welche Chancen und offenen Fragen daraus entstehen, ist Thema im Stream.