ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali von 23,70 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Der Geschäftsmix und die Maßnahmen des Managements sorgten bei den Italienern für das stärkste Ergebniswachstum unter Multilinien-Versicherern, schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend. "Sie passen wie ein Handschuh zu unseren Branchenkriterien", so der Experte. Denn er setzt auf Lebensversicherung, Privatkundengeschäft in Kontinentaleuropa und die Schwellenländer./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

