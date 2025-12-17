W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschaftler:innen mit 2,9 Mio. Euro

dpa-AFX · Uhr
    Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds  
der Oesterreichischen Nationalbank 

Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation sind zentrale  
Treiber für die 
Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Basis 
für fundierte Entscheidungen und Lösungen, die langfristig allen 
zugutekommen. Deshalb unterstützt die OeNB mit dem Jubiläumsfonds und 
weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programmen konsequent den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglicht den besten Köpfen in 
Österreich, ihre Forschungsideen zu verwirklichen", erklärt Edeltraud 
Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( 
OeNB), die zentrale Rolle des Jubiläumsfonds als wichtiges Instrument 
zur Förderung exzellenter wirtschaftswissenschaftlicher 
Forschungsprojekte. 

Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 
2. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 11 
Forschungsprojekte (44 Anträge) mit rund 2,9 Mio. EUR aus Mitteln des 
Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der 
Wissenschaft genehmigt: 

HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Understanding peoples views on fiscal 
policy 

HUBER, Florian (Universität Salzburg, Department of Economics): 
Exploring the Macro-to-Micro Propagation of Aggregate Shocks: The 
Role of Nonlinearities 

KIRCHLER, Michael (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
Institut für Banken und Finanzen): Metascience in Economics 

MATTHES, Jörg (Universität Wien, Fakultät für 
Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft): Scrolling Into Debt: Gen Zs Financial 
Miseducation in the Digital Age 

NECK, Reinhard (Universität Klagenfurt, Institut für 
Volkswirtschaftslehre): Inflation in the 1920s and 2020s 

RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für 
Österreichisches und Internationales Steuerrecht): The taxation of 
net wealth 

SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Technische Universität Wien, Institute of 
Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sustainable 
Pensions and Housing Markets: Ensuring Fairness and Sustainability in 
Ageing Societies 

SCHWARZ, Anna-Magdalena (Central European Academic gemeinnützige 
Privatstiftung, Department of Economics): Cross-border Posting of 
Workers: Effects on Firms and Workers in Austria 

STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche - wiiw): The Regional Dimension of the 
Integration of Refugees and Other Migrants in Austria 

VANA-GÜR, Laura (Technische Universität Wien, Institute for 
Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sparsity and 
Robustness Aspects in Multivariate Regression Models for Ordinal Data 

WANDSCHNEIDER, Kirsten (Universität Wien, Institut für 
Volkswirtschaftslehre und Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte (WISO): The Marshall Plan in Austria 

Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des 
Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 26.01.2026 und endet am 
18.03.2026 (mittags). 

Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären 
Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0051    2025-12-17/10:02
APA

