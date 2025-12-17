Asien: Gewinne - US-Vorgaben und japanische Konjunkturdaten stützen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte überwiegend zugelegt. Die leichte Erholung bei US-Technologiewerten sorgte insgesamt für etwas Rückenwind. Zudem gab es positive Konjunkturdaten aus Japan.

In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 nach den deutlichen Verlusten an den ersten beiden Handelstagen der Woche um 0,26 Prozent auf 49.512 Punkte zu. Zur etwas besseren Stimmung trugen auch Daten von der für die japanische Wirtschaft wichtigen Exportindustrie bei. Die Exporte legten im November stärker als von Experten erwartet zu.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kletterte um 1,8 Prozent auf fast 4.580 Punkte nach oben. Damit glich der CSI 300 die Verluste der vergangenen beiden Tage aus und liegt wieder auf dem Niveau von Ende vergangener Woche. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel rund 0,9 Prozent.

An der Börse in Sydney verlor der australische Leitindex S&P/ASX 200 unterdessen 0,16 Prozent./zb/jha/