Bundestag billigt Rüstungskäufe-Rekord von 50 Milliarden Euro

Berlin, 17. Dez (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Weg für Rekord-Rüstungsaufträge von rund 50 Milliarden Euro freigemacht.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach am Mittwoch von einem entscheidenden Schritt zur Stärkung der Truppe. "Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, dass wir unsere Bundeswehr leistungsstark und durchhaltefähig ausstatten und das so schnell wie möglich", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Und wir meinen es ernst, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern und unseren Bündnispartnern immer wieder sagen: Wir übernehmen Verantwortung und auf uns ist Verlass." Das Ganze sei kein Selbstzweck, sondern diene der "vollen Herstellung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit". Es handelt sich um den umfangreichsten Rüstungsbeschluss dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr. Im Gesamtjahr wurden Aufträge von weit über 80 Milliarden Euro ausgelöst.

Größter Posten auf der Liste mit rund 30 Vorhaben sind Ausgaben für Bekleidung und persönliche Ausrüstung von über 20 Milliarden Euro. Zudem soll eine weitere Order von 200 Schützenpanzern Puma für vier Milliarden Euro erteilt und Raketen für das neue Abwehrsystem "Arrow 3" beschafft werden. In den Beträgen sind jeweils auch geplante Ausgaben über die nächsten Jahre enthalten. Der Rüstungskonzern Rheinmetall erhält zudem einen Milliardenauftrag für ein satellitengestütztes Aufklärungssystem. Das Auftragsvolumen für das System mit dem Namen "Spock" beläuft sich zunächst auf rund 1,76 Milliarden Euro. Es soll die neue Panzerbrigade 45 der Bundeswehr in Litauen mit Aufklärungsdaten versorgen.

BUNDESWEHR SOLL AUF 460.000 SOLDATEN ANWACHSEN

Hintergrund der massiven Investitionen ist die Aufrüstung der Bundeswehr angesichts der Bedrohung durch Russland. Die Truppe soll von derzeit rund 184.000 aktiven Soldaten bis 2035 auf 460.000 anwachsen. Die hohen Ausgaben für Bekleidung und persönliche Ausrüstung sind auch darauf zurückzuführen. Pistorius begründete die vorausschauende Beschaffung damit, dass man neue Soldatinnen und Soldaten nicht "in Jogginganzüge stecken" könne. Die Verteidigungsausgaben sind für die nächsten Jahre von der Schuldenbremse des Haushalts ausgenommen.

Der Haushaltsexperte der Union, Andreas Mattfeldt, warnte angesichts der milliardenschweren Aufträge vor einer "Rüstungsinflation". Er forderte, dieser mit mehr Wettbewerb zu begegnen. Er hoffe, dass das Beschaffungsamt nun schnell bestellen könne, damit die Truppe die Veränderungen in den kommenden Jahren auch spüre. Pistorius räumte eine hohe Belastung für die Ausschussmitglieder durch die Vielzahl der Vorlagen ein. Die Vorlagen zurückzuhalten und aufs nächste Jahr zu schieben, wäre jedoch schlecht für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr gewesen, sagte er.

