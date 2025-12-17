Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen

Im Sinne einer Depotbereinigung zum Jahresende und in Vorbereitung auf eine Neuausrichtung des Chartzeit Investments-Depots nehme ich folgende Veränderungen im Portfolio vor.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung