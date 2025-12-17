Plus
Chartzeit Eilmeldung

Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: RomanR/ Shutterstock

Im Sinne einer Depotbereinigung zum Jahresende und in Vorbereitung auf eine Neuausrichtung des Chartzeit Investments-Depots nehme ich folgende Veränderungen im Portfolio vor.

Weiterleisen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertheute, 15:00 Uhr · The Market
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden