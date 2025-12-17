Chefwechsel bei Continental - Reifenexperte übernimmt

Der Hannoveraner Reifenhersteller Continental bekommt einen neuen Chef.

Christian Kötz löse zum 1. Januar Nikolai Setzer an der Spitze ab, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Der Schritt erfolge wie geplant vor dem Hintergrund der weit vorangeschrittenen Neuaufstellung von Continental und der damit verbundenen Fokussierung auf das Reifengeschäft.

Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle sagte, Setzer habe Continental entscheidend geprägt, neu ausgerichtet und den Weg für drei starke, eigenständige Unternehmen geebnet. Kötz sei einer der profiliertesten Manager in der Reifenbranche weltweit.

Der 54-jährige Setzer stand seit fünf Jahren an der Spitze des Unternehmens aus Hannover und hat in dieser Zeit einen weitreichenden Umbau auf den Weg gebracht. Er hatte seinen Rückzug bereits im Frühjahr signalisiert. Im September wurde das Autozuliefergeschäft unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht. Die Sparte ContiTech, in der das Industriegeschäft gebündelt ist, soll im kommenden Jahr verkauft werden. Damit wird Continental wieder zum reinen Reifenhersteller.

Kötz arbeitet seit drei Jahrzehnten bei Continental und war in dieser Zeit in verschiedenen Funktionen des Reifengeschäfts tätig. Seit 2019 ist der 55-Jährige im Continental-Vorstand für die Reifensparte zuständig.