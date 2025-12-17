W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Chefwechsel bei der Raiffeisen Bank International

Reuters · Uhr
Wien, 17. Dez (Reuters) - An der Spitze der Raiffeisen Bank International (RBI) steht ein Wechsel bevor.

Michael Höllerer wird zum 1. Juli 2026 neuer Vorstandschef und folgt damit auf Johann Strobl, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Der 66-jährige Strobl strebe keine Verlängerung seines im Februar 2027 auslaufenden Mandats an und wolle eine geordnete Nachfolge sicherstellen, hieß es.

Höllerer ist derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien - des größten Kernaktionärs der RBI - und war früher bereits Finanzvorstand der RBI. Insgesamt verfügt Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Sein Mandat im Aufsichtsrat der Bank wird er im April 2026 niederlegen. Die Ernennung muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

