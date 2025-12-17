DAX-Livetrading zum XETRA-Start - Rollover-Fahrplan & Ausblick auf Gold/Silber/Bitcoin

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das zweite Livetrading in dieser Woche fand direkt zum Handelsstart der "ehemaligen" XETRA-DAX-Hauptzeiten statt. Denn bis Dezember dieses Jahres galt die Kernzeit von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr für die großen Orders im elektronischen Handelssystem XETRA als Basis der Ausführungen. Dies wurde nun erweitert, um den Frühhandel von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr und um den Handel von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr. Entsprechend gering fielen auch die Kerzen direkt um 9.00 Uhr aus, da sich Marktteilnehmer:innen schon im Vorfeld positionieren konnten. Der Orderfluss wird mit dieser Maßnahme nur etwas ausgeweitet, aber vermutlich nicht größer vom Volumen. Apropos Volumen - am Freitag verfallen Optionen und Futures an den Terminbörsen. Daher schauten wir uns den sogenannten Rollover genauer an, also den Zeitpunkt, wo vom Dezember-Kontrakt auf den März gewechselt werden sollte. Aktuell ist dies nicht direkt im DAX notwendig, wohl aber am Donnerstag. Wir sehen bereits ein Umschwenken der Marktteilnehmer:innen auf den neuen Kontrakt und analysierten in dem Zusammenhang die Rolle des Orderbuchs vom Future und dessen Auswirkungen auf Orders.

Dies gilt bereits seit Montag in den US-Futures. Sie verfallen auch am Freitag, der Rollover fand aber bereits zum Wochenstart statt, wie wir am Nasdaq-Future und den Handelsaktivitäten gestern deutlich sahen. Der Nasdaq selbst war am Vortag in einer Seitwärtsphase gefangen, was womöglich dem Verfall und den Umschichtungen geschuldet war. Es gab zwar "endlich" Daten vom US-Arbeitsmarkt für die Monate Oktober und November, doch per Saldo waren die Schwankungen gegensätzlich und glätteten die Statistik eher. Für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed gab es daher keine neuen Erkenntnisse.

Nach einer ersten DAX-Bewegung nach oben in der Vorbörse nach den gestrigen Abgaben wurde das Vortageshoch nicht erreicht und es trat eine scharfe Korrektur ein. Diese handelten wir auf der Long-Seite nach Beruhigung der Orderbuch-Volatilität mit einem 20 Punkte Ziel. Im weiteren Verlauf skizzierte sich ein Dreieck mit Unterstützungszone auf gleicher Ebene, markiert durch mehrere Kerzentiefs auf einem Kurslevel. Den Ausbruch bis zu einem neuem Tageshoch skizzierten wir, konnten den Trade aber bis zum Ende der Webinarzeit nicht eröffnen. Danach erfolgte der Einstieg und führte mustergültig zu einem neuem Hoch sowie dem Abprall vor dem Vortageshoch zurück auf das usprüngliche Niveau. Damit scheint sich ein weiteres Range-Verhalten in Richtung des Verfallstages herauszustellen. Ob der ifo-Index einen weiteren Impuls geben kann, bleibt abzuwarten.

Auf einige US-Daten aus der Quartalssaison und die folgenden Termine dieses Formats gingen wir im Anschluss ein und bieten Dir damit ein insgesamt rundes Webinarprogramm als Aufzeichnung nun an. Morgen widmen wir uns dann noch explizit Gold, Silber und dem Bitcoin zu, bevor der Verfallstag dann wieder in den Indizes die dominante Rolle am Markt spielen dürfte.

Entsprechende Handelsideen konntest Du LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Mittwochmorgen noch einmal nachvollziehen.

Die schnellen Richtungswechsel im Trading sind also weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir heute in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich.

