Vorbörse 17.12.2025

Dax startet leicht höher in den Handel

onvista · Uhr
Eine bislang durchwachsene Woche dürfte für den Dax am Mittwoch mit knappen Gewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2  Prozent höher auf 24.142 Punkte. Er behauptet sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Das Rekordhoch aus dem Oktober ist mit 24.771 Punkten aber etwas entfernt.

Nach dem Anstieg bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

USA: Dow schwächer

Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach einem stabilen Start schwächer aus dem Handel ging, gelang dem überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 der Sprung in die Gewinnzone. Unterstützung kam vom Schwergewicht Tesla. Die Aktie erreichte kurz vor dem Börsenschluss ein Rekordhoch. Der Dow, der noch am Freitag bei 48.887 Punkten eine neue Bestmarke erreicht hatte, gab um 0,62 Prozent auf 48.114,26 Punkte nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.114- 0,62 Prozent
S&P 5006.800- 0,24 Prozent
Nasdaq 23.111+ 0,23 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die leichte Erholung bei US-Technologiewerten sorgte insgesamt für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 nach den Verlusten am Vortag kurz vor dem Handelsende um rund 0,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kletterte um rund 1,8 Prozent nach oben und in der chinesischen Sonderverwaltungszone gewann der Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,8 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.512+ 0,30 Prozent
Hang Seng25.235+ 0,80 Prozent
CSI 3004.579+ 1,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,55- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,84+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,16+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1711- 0,14  Prozent
Dollar in Yen155,15+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,98+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent59,76 USD+ 0,29  USD
WTI56,10 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 48 (46) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 54 (60) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 99 (101) EUR - 'HOLD'

RBC STARTET SIEMENS HEALTHINEERS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 55 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 380 (370) EUR - 'NEUTRAL'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

