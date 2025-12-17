DAX - Verlaufstief wohl sehr nah
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
DAX - Verlaufstief und erneuter Hochlauf bis 24.500 Punkte?
gnubreWgestern, 09:47 Uhr · ING Markets
Premium-Beiträge
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen sollten15. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung