Deutsche Anleihen: Kursverluste - Schwacher Ifo-Index bewegt kaum

dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 127,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die Anleihekurse nicht. Das Ifo-Geschäftsklima hatte sich im Dezember überraschend erneut eingetrübt. Die verschlechterten Erwartungen drückten auf das Konsumklima. "Die Talfahrt der deutschen Industrie geht weiter", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Selbst steigende Auftragseingänge im Rüstungsbereich würden die Erwartungen nicht aufhellen. "Die Stimmung in der deutschen Industrie ist regelrecht vergiftet", so Kater.

Die Daten bewegten den Anleihemarkt nicht, da sie laut Experten kurzfristig keine Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB haben dürfte. "Die Europäische Zentralbank wird die konjunkturelle Entwicklung im Auge behalten, Einfluss auf die morgen anstehende Zinsentscheidung wird der Ifo-Rückgang aber nicht haben", kommentierte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren sei."/jsl/men

