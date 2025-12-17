W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: DATAGROUP SE: Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Dividende
DATAGROUP SE: Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie

17.12.2025 / 21:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie

Pliezhausen, 17.12.2025, Der Vorstand der DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S und ISIN: DE000A0JC8S7) hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft für das Geschäftsjahr 2024/2025 in Höhe von EUR 109.208.011,22 eine Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Vorschlag entspricht der in der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum öffentlichen Erwerbsangebot der Dante Beteiligungen SE angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik; Gewinne sollen demnach vorrangig reinvestiert werden, um so die finanzielle Flexibilität für Investitionen in Zukunftsfelder (u. a. KI, Cyber Security, Cloud) und die Skalierung des CORBOX-Geschäfts zu stärken.

Der Vorschlag des Vorstands steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 2026.

Kontakt:

DATAGROUP SE

Anke Banaschewski

Investor Relations

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

anke.banaschewski@datagroup.de

Ende der Insiderinformation

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon:+49 711 4900 500
Fax:+49 711 41079 220
Internet:www.datagroup.de
ISIN:DE000A0JC8S7
WKN:A0JC8S
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
EQS News ID:2247736
Ende der MitteilungEQS News-Service

2247736 17.12.2025 CET/CEST

DATAGROUP

