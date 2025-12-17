EQS-Adhoc: DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau GmbH

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau GmbH



17.12.2025 / 14:45 CET/CEST

DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau GmbH

Köln, 17. Dezember 2025 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Frerk Aggregatebau GmbH mit Sitz in Schweringen, Deutschland, unterzeichnet. Frerk ist ein Systemintegrator für Notstromanlagen und dezentrale Energieversorgung. Zu den Kunden gehören insbesondere Datenzentren, Betreiber kritischer Infrastruktur sowie andere Kunden mit Bedarf an hochkomplexen, kundenspezifischen Notstromversorgungslösungen. Frerk besitzt ein komplementäres Produkt- und Kompetenzprofil, welches die Business Unit DEUTZ Energy strategisch ergänzen wird. Die heutige Geschäftsführung wird weiter aktiv die Expansion von Frerk vorantreiben.

Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und besteht aus einer Barkomponente und einer variablen Komponente abhängig von der Geschäftsentwicklung. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe, und wird im Laufe des ersten Quartals 2026 erwartet.



Kontakt

Jakob Barzel | Interimsleiter Investor Relations, Kommunikation & Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 | E-Mail: jakob.barzel@deutz.com



Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations

Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com

DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Telefon: +49 (0)221 822 2491 E-Mail: svenja.deissler@deutz.com Internet: www.deutz.com

