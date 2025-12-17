EQS-AFR: CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CENIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.12.2025 / 13:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die CENIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Ort:

https://www.cenit.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Ort:

https://www.cenit.com/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.cenit.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.cenit.com/reports

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CENIT AG Industriestraße 52 - 54 70565 Stuttgart Deutschland Internet: www.cenit.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247366 17.12.2025 CET/CEST