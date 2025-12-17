W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CENIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.12.2025 / 13:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CENIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Ort:

https://www.cenit.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Ort:

https://www.cenit.com/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.cenit.com/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.cenit.com/reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CENIT AG
Industriestraße 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.cenit.com
2247366 17.12.2025 CET/CEST

Cenit

