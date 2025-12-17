W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ecotel communication ag / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.12.2025 / 15:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ecotel communication ag bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.05.2026

Ort:

https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.ecotel.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2247512 17.12.2025 CET/CEST

Ecotel Communication

