EQS-AFR: ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.12.2025 / 15:18 CET/CEST
Hiermit gibt die ecotel communication ag bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.05.2026
Ort:
https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort:
https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ecotel communication ag
|Prinzenallee 11
|40549 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.ecotel.de
2247512 17.12.2025 CET/CEST