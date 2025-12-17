EQS-AFR: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H&R GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

17.12.2025

Hiermit gibt die H&R GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.hur.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.hur.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.hur.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.hur.com/en/investor-relations/publications-overview

H&R GmbH & Co. KGaA Neuenkirchener Str. 8 48499 Salzbergen Deutschland Internet: www.hur.com

