EQS-AFR: Sartorius AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SARTORIUS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sartorius AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.12.2025 / 13:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SARTORIUS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2026
Ort:
https://www.sartorius.com/en/company-de/sartorius-ag-investor-relations-de/news-financial-publications-de
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2026
Ort:
https://www.sartorius.com/en/company/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Deutschland
|Internet:
|www.sartorius.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2247346 17.12.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–