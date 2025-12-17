EQS-AFR: Sartorius AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SARTORIUS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die SARTORIUS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

https://www.sartorius.com/en/company-de/sartorius-ag-investor-relations-de/news-financial-publications-de

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

https://www.sartorius.com/en/company/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications

