EQS-AFR: Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Symrise AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.12.2025 / 16:18 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Symrise AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.symrise.com/investors/financial-results/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.symrise.com/investors/financial-results/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.symrise.com/investors/financial-results/

Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

