EQS-AFR: Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.12.2025 / 16:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Symrise AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort:
https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort:
https://www.symrise.com/investors/financial-results/
