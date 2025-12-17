EQS-AFR: Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Symrise AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.12.2025 / 15:53 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Symrise AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.symrise.com/investors/financial-results/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.symrise.com/investors/financial-results/

17.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der Mitteilung

2247586 17.12.2025 CET/CEST

Symrise

