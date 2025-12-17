W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Deutsche Wohnen SE: Lars Urbansky, Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und ...

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Lars
Nachname(n):Urbansky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Wohnen SE

b) LEI

529900QE24Q67I3FWZ10 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0HN5C6

b) Art des Geschäfts

Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. Dezember 2024

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Wohnen SE
Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.deutsche-wohnen.com
