EQS-DD: Diok One AG: Rock-Estate GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Rock-Estate GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Krieger
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Diok One AG
b) LEI
|8945004AFK39BLI0S128
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005900674
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,001 EUR
|1.475,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,001 EUR
|1.475,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diok One AG
|Kleingedankstr. 11a
|50677 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.diok-one.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102542 17.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: ABO Energy: Südafrikanische Solarprojekte in Ausschreibung erfolgreichheute, 14:03 Uhr · EQS Group
EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitunggestern, 18:00 Uhr · EQS Group
EQS-News: Rockwell Automation in verschiedenen Gartner Hype Cycle-Berichten für das Jahr 2025 ausgezeichnetgestern, 16:05 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertheute, 15:00 Uhr · The Market
PlusAbgestrafte Aktien
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen sollten15. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung