EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: StB Torsten Lenk, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 13:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|StB
|Vorname:
|Torsten
|Nachname(n):
|Lenk
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführer
b) Berichtigung
|Korrektur: redaktionelles Versehen Feld "4d) aggregierte Informationen" Preis: 1.000.100 Euro (falsch) geändert in Preis: 1.000 Euro
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
b) LEI
|529900VLDTQ8J50Y7X22
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A460Q19
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000 EUR
|100.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000 EUR
|100.000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
|Steinstr. 41
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.etl.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102540 17.12.2025 CET/CEST