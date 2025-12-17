W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: StB Torsten Lenk, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 13:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:StB
Vorname:Torsten
Nachname(n):Lenk

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführer

b) Berichtigung

Korrektur: redaktionelles Versehen Feld "4d) aggregierte Informationen" Preis: 1.000.100 Euro (falsch) geändert in Preis: 1.000 Euro

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft

b) LEI

529900VLDTQ8J50Y7X22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A460Q19

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.000 EUR100.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.000 EUR100.000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Steinstr. 41
45128 Essen
Deutschland
Internet:www.etl.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102540 17.12.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comeback
Kryptoanalyse 16.12.2025
Bitcoin verstehen: Was der Optionsmarkt jetzt über den Kurs verrätgestern, 17:45 Uhr · onvista
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden