W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Jörn Andreas, Kauf, der Aktienkauf erfolgte im Rahmen der Vergütungsregelung zum 'Long Term Incentive'.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 13:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jörn
Nachname(n):Andreas

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

KWS SAAT SE & Co. KGaA

b) LEI

529900FR2K4P9L9XLV21 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007074007

b) Art des Geschäfts

Kauf, der Aktienkauf erfolgte im Rahmen der Vergütungsregelung zum 'Long Term Incentive'.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
67,3063 EUR162.477,41 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
67,3063 EUR162.477,4100 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37555 Einbeck
Deutschland
Internet:www.kws.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102526 17.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
KWS Saat

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden