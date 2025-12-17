EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Nicolás Wielandt, Kauf, der Aktienkauf erfolgte im Rahmen der Vergütungsregelung zum 'Long Term Incentive'.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 13:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Nicolás
|Nachname(n):
|Wielandt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
b) LEI
|529900FR2K4P9L9XLV21
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007074007
b) Art des Geschäfts
|Kauf, der Aktienkauf erfolgte im Rahmen der Vergütungsregelung zum 'Long Term Incentive'.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|67,3063 EUR
|324.954,82 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|67,3063 EUR
|324.954,8200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Grimsehlstraße 31
|37555 Einbeck
|Deutschland
|Internet:
|www.kws.de
