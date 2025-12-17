EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 16:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jens Willem
|Nachname(n):
|Schüler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Schaeffler AG
b) LEI
|549300Q7E782X7GC1P43
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SHA0100
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,595 EUR
|57.706,81 EUR
|7,59 EUR
|36.067,68 EUR
|7,56 EUR
|22.785,84 EUR
|7,58 EUR
|35.739,70 EUR
|7,585 EUR
|46.761,53 EUR
|7,60 EUR
|46.489,20 EUR
|7,56 EUR
|9.979,20 EUR
|7,60 EUR
|40.120,40 EUR
|7,56 EUR
|14.636,16 EUR
|7,575 EUR
|75.295,50 EUR
|7,565 EUR
|7.565,00 EUR
|7,57 EUR
|27.002,19 EUR
|7,55 EUR
|6.560,95 EUR
|7,575 EUR
|58.713,83 EUR
|7,55 EUR
|6.832,75 EUR
|7,565 EUR
|48.665,65 EUR
|7,55 EUR
|17.032,80 EUR
|7,55 EUR
|26.251,35 EUR
|7,55 EUR
|12.774,60 EUR
|7,555 EUR
|20.111,41 EUR
|7,555 EUR
|12.110,67 EUR
|7,555 EUR
|14.888,25 EUR
|7,555 EUR
|15.019,25 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,5751 EUR
|659.110,7200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
