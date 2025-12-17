W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 16:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens Willem
Nachname(n):Schüler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,595 EUR57.706,81 EUR
7,59 EUR36.067,68 EUR
7,56 EUR22.785,84 EUR
7,58 EUR35.739,70 EUR
7,585 EUR46.761,53 EUR
7,60 EUR46.489,20 EUR
7,56 EUR9.979,20 EUR
7,60 EUR40.120,40 EUR
7,56 EUR14.636,16 EUR
7,575 EUR75.295,50 EUR
7,565 EUR7.565,00 EUR
7,57 EUR27.002,19 EUR
7,55 EUR6.560,95 EUR
7,575 EUR58.713,83 EUR
7,55 EUR6.832,75 EUR
7,565 EUR48.665,65 EUR
7,55 EUR17.032,80 EUR
7,55 EUR26.251,35 EUR
7,55 EUR12.774,60 EUR
7,555 EUR20.111,41 EUR
7,555 EUR12.110,67 EUR
7,555 EUR14.888,25 EUR
7,555 EUR15.019,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,5751 EUR659.110,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.schaeffler.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102544 17.12.2025 CET/CEST

Schaeffler

