EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.12.2025 / 16:39 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jens Willem Nachname(n): Schüler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,595 EUR 57.706,81 EUR 7,59 EUR 36.067,68 EUR 7,56 EUR 22.785,84 EUR 7,58 EUR 35.739,70 EUR 7,585 EUR 46.761,53 EUR 7,60 EUR 46.489,20 EUR 7,56 EUR 9.979,20 EUR 7,60 EUR 40.120,40 EUR 7,56 EUR 14.636,16 EUR 7,575 EUR 75.295,50 EUR 7,565 EUR 7.565,00 EUR 7,57 EUR 27.002,19 EUR 7,55 EUR 6.560,95 EUR 7,575 EUR 58.713,83 EUR 7,55 EUR 6.832,75 EUR 7,565 EUR 48.665,65 EUR 7,55 EUR 17.032,80 EUR 7,55 EUR 26.251,35 EUR 7,55 EUR 12.774,60 EUR 7,555 EUR 20.111,41 EUR 7,555 EUR 12.110,67 EUR 7,555 EUR 14.888,25 EUR 7,555 EUR 15.019,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,5751 EUR 659.110,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

