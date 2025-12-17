EQS-News: 1&1 Mobilfunknetz erreicht 25 Prozent der deutschen Haushalte

EQS-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

1&1 Mobilfunknetz erreicht 25 Prozent der deutschen Haushalte



Montabaur, 17. Dezember 2025 – Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) hat nur zwei Jahre nach dem Start der mobilen Dienste im vierten deutschen Mobilfunknetz eine Abdeckung von 25 Prozent der deutschen Haushalte erreicht. Damit erfüllt 1&1 das erste Flächenversorgungsziel, welches dem Unternehmen im Rahmen der 5G-Frequenzauktion von der Bundesnetzagentur vorgegeben wurde, fristgerecht vor dem 31. Dezember 2025. Bereits am 11. November 2025 hatte 1&1 mit dem Abschluss der Migration aller auf Basis früherer Wholesale-Verträge versorgter Bestandskunden ins 1&1 Mobilfunknetz die Auflage der Bundesnetzagentur zur “wettbewerblichen Unabhängigkeit” frühzeitig erfüllt.

Das Verwaltungsgericht Köln hat im vergangenen Jahr die von der Bundesnetzagentur für die 5G-Frequenzauktion aufgestellten Vergabebedingungen und Auktionsregeln für rechtswidrig erklärt und die Bundesnetzagentur zur Neubescheidung verpflichtet. Diese Urteile sind seit November 2025 rechtskräftig. Ungeachtet dessen hält 1&1 an seinen Ausbauplänen fest.

„Am 8. Dezember 2023 haben wir die mobilen Dienste im 1&1 O-RAN gestartet. Inzwischen nutzen unsere 12,5 Millionen Mobilfunkkunden unser Netz – Europas erstes vollständig virtualisiertes 5G-Netz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie“, so Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG.

Die Netzqualität des 1&1 Mobilfunknetzes wurde im Jahr 2025 mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt im Benchmark-Test der renommierten Fachzeitschrift connect in Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Netztester umlaut. Hier erreichte die Netz-Qualität von 1&1 auf Anhieb die Auszeichnung „sehr gut“*.

„Unser Antrieb ist, echten Wettbewerb, technologische Innovationskraft und digitale Unabhängigkeit in den deutschen Mobilfunk zu bringen. Wir freuen uns, zukünftig immer mehr Menschen mit unserem modernen 5G-Netz zu versorgen”, fährt Dommermuth fort.

Sämtliche Sprach- und Datenverbindungen werden im leistungsstarken 1&1 Core-Netzwerk verarbeitet. Hier realisiert 1&1 zentrale Qualitätsmerkmale wie kurze Rufaufbauzeiten, hohe Gesprächsqualität und schnellen Webseitenaufbau. Überall dort, wo 1&1 während seines voranschreitenden Netzausbaus zunächst noch über keine eigene Antennen-Infrastruktur verfügt, werden Kundinnen und Kunden automatisch über Antennen des National-Roaming-Partners Vodafone mit dem 1&1-Netz verbunden.

*„Sehr gut“ vergeben von connect (www.connect.de/3211255) in einer Einzelbetrachtung nach Anwendung ihres Mobilfunk-Netztest Vergleichsmaßstabes (Benchmark-Metrik) für die Netz-Qualität des 1&1 O-RAN kombiniert mit National Roaming von Vodafone.

Über die 1&1 AG

Die 1&1 AG mit Sitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe.

Mit Fokus auf den deutschen Markt stärkt 1&1 gezielt die digitale Souveränität des Landes. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie – unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Als viertes Netz steht das 1&1 O-RAN für mehr Wettbewerb und Innovation in der deutschen Mobilfunklandschaft.

Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio bietet 1&1 Breitbandanschlüsse, die auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf Netzen regionaler City Carrier und Deutscher Telekom basieren.

Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen.

