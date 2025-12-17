EQS-News: Der Westtor-Tunnel wird eröffnet: Neues Wahrzeichen von Melbourne mit ZPMC-Expertise gebaut

EQS-News: ZPMC / Schlagwort(e): Miscellaneous

Der Westtor-Tunnel wird eröffnet: Neues Wahrzeichen von Melbourne mit ZPMC-Expertise gebaut



17.12.2025 / 10:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHANGHAI, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der West Gate Tunnel, ein großes Infrastrukturprojekt in Melbourne, Australien, wurde am 14. Dezember 2025 offiziell für den Verkehr freigegeben. Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) spielte als wichtiger Projektbeteiligter eine bedeutende Rolle bei der Realisierung dieses wegweisenden Projekts. Der Tunnel soll 6.000 Arbeitsplätze schaffen und die Pendelzeit zwischen den westlichen Vororten Melbournes und dem zentralen Geschäftsviertel (CBD) um 20 Minuten verkürzen und damit eine wichtige neue Verkehrsverbindung für die Stadt schaffen.

Das Projekt West Gate Tunnel in der südaustralischen Küstenstadt Melbourne umfasst die Verbreiterung der Autobahn, den Bau eines Tunnelsystems, flussüberquerende Brücken und ein mehrstufiges Verkehrsnetz. ZPMC war für die Herstellung und Lieferung von rund 41 500 Tonnen Stahlkonstruktionen verantwortlich, darunter sieben Hauptbrücken, vier Fußgängerbrücken und vier Stützpfeilerkonstruktionen.

Das Projekt wurde nach australischen Standards gefertigt und entsprach den technischen Spezifikationen der VicRoads 630 und 631. Alle Stahlkonstruktionen entsprachen den höchsten australischen Qualitätsanforderungen, die von der Schweißnahtvorbereitung und Sauberkeit bis hin zum Strahlen und Beschichten reichen. Die Stahlkonstruktionen der Hauptbrücke weisen komplexe dreidimensionale, doppelt gekrümmte Formen auf, deren Segmente durch Bolzen miteinander verbunden sind, was eine große Herausforderung für die Konstruktion und Fertigung darstellt. ZPMC setzte für die Zusammenarbeit 3D-Modellierungs- und Messsoftware ein, die eine dreidimensionale Vormontage der Brückensegmente ermöglichte, um eine effiziente Installation vor Ort zu gewährleisten. Während der Bauphase meisterte ZPMC erfolgreich mehrere technische Herausforderungen, darunter die Fertigungstechnologie für komplexe räumlich gekrümmte Brücken, die Präzisionssteuerungsmanagementtechnologie für parallele doppelt gekrümmte Mehrträgerstrukturen, die Versuchsmontagetechnologie für komplexe räumlich gekrümmte Fachwerkbrücken sowie die Fertigungs- und Versuchsmontagetechnologie für überlange, großdicke Platten mit großem Querschnitt und verschraubte Überzüge. Diese Leistungen wurden vom Generalunternehmer und vom Kunden anerkannt und sind ein Beweis für die Konstruktions- und Fertigungskompetenz von ZPMC bei großen Infrastrukturprojekten.

Die erfolgreiche Eröffnung des West Gate Tunnels markiert den Eintritt von ZPMC in den australischen Stahlbrückenmarkt und macht das Unternehmen zu einem der ersten ausländischen Anbieter in diesem Sektor. Im Laufe der Jahre war ZPMC am Bau zahlreicher großer Brückenprojekte weltweit beteiligt, darunter die San Francisco-Oakland Bay Bridge (USA), die Queensferry Crossing (Großbritannien), die Hardanger-Brücke (Norwegen), die Pelješac-Brücke (Kroatien), die Maputo-Katembe-Brücke (Mosambik) und die Alassane-Ouattara-Brücke (Côte d'Ivoire). Die Fertigstellung des West Gate Tunnels ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere weltweite Expansion des Stahlbaugeschäfts von ZPMC.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-westtor-tunnel-wird-eroffnet-neues-wahrzeichen-von-melbourne-mit-zpmc-expertise-gebaut-302644529.html

17.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2247214 17.12.2025 CET/CEST