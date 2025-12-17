EQS-News: ENCAVIS und PNE setzen Kooperation fort: Nun auch Windpark „Bebensee“ (34 MW) von ENCAVIS erworben

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, 17. Dezember 2025 – ENCAVIS, ein führender paneuropäischer Anbieter von erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat von der PNE-Gruppe einen weiteren Windpark erworben. Das Projekt mit einer Gesamtleistung von 34 Megawatt (MW) liegt rund 45 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist bereits seit zwei Monaten im Betrieb. Die zur PNE gehörende energy consult GmbH wird die technisch-kommerzielle Betriebsführung für diesen Windpark in Schleswig-Holstein übernehmen.

Mario Schirru, CEO der Encavis, sagt: „Mit dem Erwerb des Windparks „Bebensee“ setzen wir unsere erfolgreiche Kooperation mit PNE fort und steigern unser Windportfolio in Deutschland auf rund 770 MW. Damit leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Energiewende und stärken unsere Position als einer der führenden Anbieter erneuerbarer Energien in Deutschland und Europa.“

„Wir freuen uns, erneut mit Encavis zusammenarbeiten zu können. Beiden Unternehmen liegen der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Klimaschutz am Herzen. Mit dem Verkauf zeigen wir wieder einmal, dass wir als Projektentwickler flexibel sind und Projekte in jeder Entwicklungsphase passend für unsere Kunden an den Markt bringen können. Da wir die Betriebsführung übernehmen, bleiben wir sowohl mit dem Projekt als auch mit dem Standort eng verbunden und stehen weiterhin auch als Ansprechpartner zur Verfügung“, ergänzt Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG.

Der Windpark umfasst fünf Windenergieanlagen des Typs Nordex N163, jeweils mit einer Leistung von 6,8 MW. Die erwartete jährliche Stromproduktion des Windparks „Bebensee“ reicht aus, um damit rund 33.000 Haushalte ein Jahr lang mit grünem Strom zu versorgen. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren gesichert.

Erst vor vier Monaten hatte Encavis den Windpark „Sundern-Allendorf“ (ebenfalls 34 MW) von PNE erworben, auch dort hat die energy consult GmbH die technisch-kommerzielle Betriebsführung übernommen.

Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.

Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4,2 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.

Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt :

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

