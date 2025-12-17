EQS-News: ESPG erhält Refinanzierungszusage der Volksbank Magdeburg eG für das ONE ONE Magdeburg

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Finanzierung

ESPG erhält Refinanzierungszusage der Volksbank Magdeburg eG für das ONE ONE Magdeburg Köln, 17. Dezember 2025 – Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks und forschungsnahe Immobilien spezialisiertes Unternehmen, hat die Zusage für die Refinanzierung des ONE ONE Magdeburg erhalten. Die Finanzierung wird von der Volksbank Magdeburg eG bereitgestellt und ist ein weiterer Erfolg der ESPG, den Kreis der finanzierenden Banken zu erweitern.



Die Immobilie ONE ONE verfügt über eine Mietfläche von rund 4.640 Quadratmetern und ist überwiegend an Bildungseinrichtungen vermietet. Mit diesem Schwerpunkt auf das Bildungswesen stärkt sie den Wissenschafts- und Innovationsstandort Magdeburg und fügt sich zugleich in das thematisch fokussierte Portfolio der ESPG ein.



„Die Refinanzierungszusage der Volksbank Magdeburg ist für uns ein großer Erfolg und ein deutliches Signal für das Vertrauen lokaler Banken in unsere Strategie“, sagt Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG. „Mit ONE ONE refinanzieren wir ein stark nachgefragtes Objekt, das hervorragend zu unserem Fokus auf forschungs- und wissensorientierte Immobilien passt. Wir sind überzeugt, dass diese Zusage Strahlkraft für unsere Finanzierungsbemühungen an anderen Standorten entfalten wird.“



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG, fügt hinzu: „Mit der Refinanzierung stärkt die ESPG ihre Position in einem für die Region bedeutenden Cluster aus Forschung, Bildung und wissensbasierten Unternehmen. Gleichzeitig zeigt der Zuschlag der Volksbank Magdeburg, dass die gezielte Ansprache regionaler Finanzpartner erfolgreich ist und das Vertrauen in die lokale Verankerung der Assets wächst.“





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.





Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de

