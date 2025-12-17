EQS-News: MRM Health schließt strategische Zusammenarbeit mit dem Oncode Institute und NKI und treibt damit sein Programm für mikrobiombasierte Therapien zur Verbesserung der Krebsimmuntherapie voran

EQS-News: MRM Health / Schlagwort(e): Kooperation

MRM Health schließt strategische Zusammenarbeit mit dem Oncode Institute und NKI und treibt damit sein Programm für mikrobiombasierte Therapien zur Verbesserung der Krebsimmuntherapie voran



17.12.2025 / 07:00 CET/CEST

MRM Health schließt strategische Zusammenarbeit mit dem Oncode Institute und Netherlands Cancer Institute und treibt damit sein Programm für mikrobiombasierte Therapien zur Verbesserung der Krebsimmuntherapie voran

Die Partnerschaft im Bereich Forschung- und Entwicklung verbindet die hochmoderne Mikrobiomwissenschaft von MRM Health mit der führenden klinischen und translationalen Forschungsexpertise der Arbeitsgruppe von Professor Emile Voest am Netherlands Cancer Institute (NKI), um Immunonkologie-Therapien der nächsten Generation zu entwickeln

Das Programm wird die proprietäre CORAL®-Plattform von MRM Health zur Entwicklung mikrobiombasierter biotherapeutischer Produkte nutzen mit dem Ziel, die Wirksamkeit von Immun-Checkpoint-Inhibitoren zu verbessern

Gent, Belgien, und Amsterdam, Niederlande – 17. Dezember 2025 – MRM Health NV, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Programmen in der klinischen Entwicklung, das Pionierarbeit im Bereich mikrobiombasierter Therapeutika in den Feldern Entzündungskrankheiten und Immunonkologie leistet, gab heute den Abschluss einer strategischen Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe von Prof. Emile Voest, Senior-Gruppenleiter am Netherlands Cancer Institute (NKI) und leitender Wissenschaftler am Oncode Institute bekannt. Prof. Voest verfügt über langjährige Erfahrung in der Erforschung des Tumormikrobioms, einschließlich dessen Rolle beim Fortschreiten von Krebserkrankungen und beim Ansprechen auf Behandlungen, sowie in der Integration von klinischen Daten aus der Praxis zur Unterstützung der translationalen Onkologie. Mit dieser Zusammenarbeit verfolgt MRM Health das Ziel, die Entwicklung neuartiger mikrobiombasierter biotherapeutischer Produkte („Live Biotherapeutic Product“, LBP) zu beschleunigen, um die Wirksamkeit von Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs) in der Krebsbehandlung zu verbessern.

ICIs haben die Krebstherapie revolutioniert, sind jedoch durch immunbedingte Nebenwirkungen, erhöhte Toxizität in Kombinationen, primäre oder erworbene Resistenzen bei vielen Patienten und chronische Auswirkungen, die die Lebensqualität beeinträchtigen, eingeschränkt. Immer mehr wissenschaftliche Arbeiten bestätigen den möglichen positiven Einfluss des Darmmikrobioms auf diese Resistenzmechanismen und immunbedingten Nebenwirkungen. Das Mikrobiom bietet damit das Potenzial, durch eine gezielte Modulation die Wirksamkeit, Sicherheit und Kombinationsmöglichkeiten von ICIs zu verbessern. Bestimmte Zusammensetzungen und Funktionen des Mikrobioms werden mit positiveren klinischen Behandlungsergebnissen verbunden. Im Gegensatz dazu wird eine Dysbiose oder ein Ungleichgewicht des Mikrobioms, das beispielsweise durch Antibiotika oder andere Therapien hervorgerufen wird, mit einer verringerten Überlebensrate in Verbindung gebracht. Methoden zur Veränderung des Mikrobioms zeigen in der präklinischen und frühen klinischen Forschung vielversprechende Ergebnisse zur Verbesserung des Ansprechens von Patienten auf Immuntherapien.

Innovative Bakterien-Konsortien zur Verbesserung der Krebsimmuntherapie

MRM Health nutzt seine proprietäre CORAL®-Plattform, um optimierte Bakterienkonsortien zu entwerfen und zu entwickeln, die darauf abzielen, ein dysbiotische Mikrobiom wieder auszugleichen und gleichzeitig die für das Ansprechen auf ICI relevanten Immun- und Stoffwechselwege zu modulieren. Die nun eingegangene enge Zusammenarbeit mit Prof. Voest erlaubt einzigartige Einblicke sowohl in Krankheitsprofile als auch in fortgeschrittene Mikrobiomdaten und Profilerstellung von Immunzellen, die das Potenzial haben, das interne Programm von MRM Health zu beschleunigen.

„Wir treten in eine neue Ära ein, in der das Mikrobiom zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg von Immuntherapien wird“, sagte Sam Possemiers, CEO von MRM Health. „Durch die Kombination unserer rationalen Mikrobiom-Designplattform mit der fundierten Onkologie- und Immunologie-Expertise von Prof. Voest und seinem Team am NKI wollen wir die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation beschleunigen, die die Ansprechraten auf Immun-Checkpoint-Inhibitoren erhöhen und damit die Behandlungsergebnisse für Patienten mit verschiedenen Krebsarten deutlich verbessern. Diese Zusammenarbeit positioniert MRM Health zudem in einem der am schnellsten wachsenden Segmente des globalen Krebsmarktes und stärkt unsere Führungsrolle im Bereich mikrobiombasierter Innovationen mit dem Ziel, erstklassige lebende biotherapeutische Produkte in diesem Bereich zu entwickeln.“

„UnsereForschung hat gezeigt, dass das Darmmikrobiom und seine Metaboliten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Reaktionen auf die Immuntherapie spielen“, erklärte Prof. Emile Voest, Professor für medizinische Onkologie am Universitätsklinikum Utrecht und Senior-Gruppenleiter am Netherlands Cancer Institute (NKI). „Durch die Partnerschaft mit MRM Health, einem Vorreiter dieser Technologie, können unsere Erkenntnisse in innovative therapeutische Strategien umgesetzt werden, die darauf abzielen, Resistenzen zu überwinden und das volle Potenzial von ICI-Behandlungen auszuschöpfen.“

„Unsere Kooperation mit MRM Health steht im Einklang mit der Mission des Oncode Institutes, wichtige akademische Entdeckungen in spürbare Vorteile für Patienten und das Gesundheitswesen umzusetzen“, sagt Bertholt Leeftink, Geschäftsführer des Oncode Institutes. „Diese öffentlich-private Zusammenarbeit unterstreicht, dass erstklassige Forschung und eine starke, innovative Biotechnologie-Industrie gleichermaßen wichtig sind, um Patienten neue und wirksamere Behandlungen anzubieten und gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.“

***

Über die CORAL®-Plattform

Die CORAL®-Plattform von MRM Health ist eine Technologie zur Entwicklung und Herstellung mikrobiombasierter biotherapeutischer Produkte („Live Biotherapeutic Product“, LBP) der nächsten Generation auf Basis optimierter Bakterienkonsortien. Sie nutzt eine bioinformatikgestützte Suchmaschine zur Identifizierung therapeutischer Stämme und eine proprietäre Optimierungstechnologie zur Schaffung von Konsortien mit schnellerem Wirkungseintritt und erhöhter Wirksamkeit. Das Hauptunterscheidungsmerkmal der Plattform ist ihr Herstellungsprozess, bei dem das gesamte Konsortium als ein einziger Wirkstoff produziert wird, was eine skalierbare, kostengünstige und standardisierte Produktion ermöglicht.

Über MRM Health

MRM Health ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Programmen in der klinischen Entwicklung, das innovative mikrobiombasierte biotherapeutische Produkte für chronische Entzündungskrankheiten mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf entwickelt. Ihre CORAL®-Plattform ermöglicht das Design und die Produktion von krankheitsspezifischen mikrobiellen Konsortien mit verbesserter Wirksamkeit und Skalierbarkeit. Neben der Weiterentwicklung ihres Leitprogramms MH002 in die entscheidende klinische Entwicklung zur Behandlung von Colitis ulcerosa und der seltenen Erkrankung Pouchitis führt MRM Health derzeit präklinische Programme zur Behandlung anderer entzündlicher Erkrankungen und in der Immunonkologie durch.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn oder auf unserer Website unterwww.mrmhealth.com.

Über Professor Emile Voest

Emile Voest ist Professor für Medizinische Onkologie, Schwerpunkt Translationswissenschaften, Senior Gruppenleiter am Netherlands Cancer Institute (NKI), leitender Wissenschaftler am Oncode Institute. Bis 2021 war er als medizinischer Direktor des NKI tätig. Darüber hinaus ist er unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Sanofi und Mitgründer sowie nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Hartwig Medical Foundation. Zudem ist Prof. Voest Mitgründer von Mosaic Therapeutics, einem Unternehmen, das sich der Entwicklung neuer Kombinationsbehandlungen in einem spezifischen genomischen Umfeld widmet. Seine akademische Forschungsgruppe widmet sich der Präzisionsmedizin für Patienten und konzentriert sich auf die Entwicklung von Genomik- und immunbasierten Behandlungsstrategien unter Verwendung hochentwickelter Co-Kulturmodelle, computergestützter Ansätze und klinischer Studien zur Verbesserung der Arzneimittelentwicklung und Immuntherapie.

Über das Oncode Institute

Das Oncode Institute ist eine niederländische Organisation für Krebsforschung und Innovation, die sich der Beschleunigung bahnbrechender Fortschritte in der Krebsforschung und deren Umsetzung in wirkungsvolle Diagnostik und Therapie verschrieben hat. Wir vereinen 62 führende Forscher und ihre Teams aus 13 Partnerinstituten, um innovative, risikoreiche und vielversprechende Forschung zu betreiben. Durch einen integrierten Ansatz, der Forschung, klinische Praxis und Marktbedürfnisse miteinander verbindet, treibt das Oncode Institute die Transformation von Innovationen in einen konkreten Nutzen für Patienten voran. Wir fördern die Zusammenarbeit und die Wertschöpfung, um die Wirkung zu maximieren – den wissenschaftlichen Fortschritt zu steigern, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten. Gegründet auf den Säulen Wissenschaft, Zusammenarbeit und Wertschöpfung, hat sich das Oncode Institute dem Ziel verschrieben, Krebs zu besiegen und das Leben von Menschen positiv zu verändern. www.oncodeinstitute.nl

Über The Netherlands Cancer Institute (NKI)

Das 1913 gegründete NKI gehört zu den zehn führenden Krebszentren und verbindet erstklassige Grundlagen-, translationale und klinische Forschung mit engagierter Patientenversorgung. Unsere Initiativen zur Förderung exzellenter translationaler Forschung wurden von der European Academy of Cancer Sciences anerkannt, die uns als „Comprehensive Cancer Center of Excellence in Translational Research” ausgezeichnet hat.

Kontakte:

Unternehmen Medienarbeit

International & DACH Medienarbeit

BeNeLux/Frankreich

Dr. Sam Possemiers – CEO



info@mrmhealth.com

MRM Health NVDr. Sam Possemiers – CEO

Anne Hennecke

Telefon: +49.151.125.557.59

anne.hennecke@mc-services.eu

MC Services AGAnne HenneckeTelefon: +49.151.125.557.59

Telefon: +32.475.903.909

gunther@backstagecom.be

Backstage Communication Gunther De BackerTelefon: +32.475.903.909 Pressekontakt

Oncode Institute: Thomsy Jongepier

Leiter Kommunikation & PR

Telefon: +31.6.18.54.41.97

