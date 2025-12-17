EQS-News: Ondas Autonomous Systems und HEIDELBERG starten Verhandlungen über eine Kooperation

EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kooperation

Ondas Autonomous Systems und HEIDELBERG starten Verhandlungen über eine Kooperation



Im Rahmen der Feierlichkeiten aus Anlass des 60-jährigen Bestehens diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel haben beide Unternehmen im Beisein von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in Tel Aviv ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet

Geplante Partnerschaft mit Schwerpunkt auf Drohnenabwehr- und ISR-Systemen zur Modernisierung der europäischen Verteidigung

Die Ondas Holdings Inc. (Nasdaq: ONDS) („Ondas“) gab heute bekannt, dass ihr Geschäftsbereich Ondas Autonomous Systems (OAS) Verhandlungen über eine Zusammenarbeit mit der Heidelberger Druckmaschinen AG (FWB: HDD) („HEIDELBERG“) startet. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Fertigung für Einsatzmöglichkeiten in Europa.

Ondas ist ein führender Anbieter autonomer Verteidigungs-, Sicherheits- und missionskritischer Systeme mit den Geschäftsbereichen OAS und Ondas Networks für private Wireless-Lösungen. HEIDELBERG ist ein weltweit führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen. Das Memorandum of Understanding (MoU) wurde heute im Rahmen der Zeremonie anlässlich des 60. Jahrestages der Aufnahme diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel in Anwesenheit der Wirtschaftsminister beider Länder unterzeichnet. OAS und HEIDELBERG wollen gemeinsam die Möglichkeiten europäischer Fertigungs- und Integrationskapazitäten für das gesamte Portfolio autonomer Systeme von Ondas prüfen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Drohnenabwehr- und ISR-Systemen. ISR-Lösungen sind Systeme und Technologien, die die drei Kernfunktionen Intelligence (Nachrichtengewinnung), Surveillance (Überwachung) und Reconnaissance (Aufklärung) miteinander verbinden.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte im Rahmen der Vertragsunterzeichnung: "Die Unterzeichnung des MoU zwischen Ondas Autonomous Systems und der Heidelberger Druckmaschinen AG unterstreicht die Vorteile deutsch-israelischer Kooperationen für beide Seiten. Im Fall der Zusammenarbeit bekommen wir führendes Know-How bei der Detektion und Abwehr von Drohnen und Ondas bekommt einen sofort startklaren Industrialisierungspartner in Europa. So können europäische Sicherheitsbehörden kurzfristig beliefert und kritische Infrastrukturen in Europa vor Drohnenangriffen geschützt werden. Eine echte Win-Win-Situation auf einem Technologiefeld, das aktuell so wichtig ist wie kaum ein anderes."

„Europa steht vor einem generationenübergreifenden Investitionszyklus zur Modernisierung der Verteidigung mit klaren Vorgaben für autonome Fähigkeiten, resiliente Lieferketten und die Lokalisierung kritischer Technologien“, sagte Eric Brock, Chairman und CEO von Ondas. „Durch die angestrebte Partnerschaft mit HEIDELBERG, einem der angesehensten deutschen Industrieunternehmen, wollen wir unsere Fähigkeit deutlich stärken, von dieser langfristigen Investitionsphase zu profitieren. Die Zusammenarbeit könnte Ondas eine skalierbare europäische Plattform bieten, die regionale Beschaffungsanforderungen erfüllt und unseren adressierbaren Markt in NATO- und EU-Mitgliedsstaaten erheblich erweitert. Mit dieser Partnerschaft will Ondas in Europa deutlich erfolgreicher werden und gleichzeitig die industrielle Basis für nachhaltiges, langfristiges Wachstum schaffen.“

„Durch die Kombination der industriellen Fertigungskompetenz von HEIDELBERG mit den bewährten autonomen Technologien von OAS wollen wir die Produktion lokal verankern, Lieferzeiten verkürzen und einen zuverlässigen Service direkt in Europa anbieten. Unser Ziel ist es, wichtige Anforderungen in der Region mit zuverlässigen, skalierbaren und lokal unterstützten multidomainfähigen Lösungen zu erfüllen“, sagte Oshri Lugassy, Co-CEO von Ondas Autonomous Systems.

„Wir freuen uns, den Aufbau einer Partnerschaft mit Ondas Autonomous Systems voranzutreiben“, sagte Jürgen Otto, CEO der Heidelberger Druckmaschinen AG. „Die langjährige Expertise von HEIDELBERG in Präzisionstechnik, Serienfertigung und industrieller Automatisierung bietet eine starke Grundlage für die Produktion zuverlässiger autonomer Systeme in großem Maßstab. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Software, Leistungselektronik und Automatisierung können wir einen unmittelbaren Beitrag zur Stärkung der lokalen Wertschöpfung in Deutschland und Europa leisten.“

„Die angestrebte Verbindung unserer industriellen Fähigkeiten mit den autonomen Plattformen von Ondas eröffnet uns die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen“, ergänzte Michael Wellenzohn, CEO von HEIDELBERG Technology. Sämtliche Aktivitäten im Bereich Defense von HEIDELBERG werden im Segment HEIDELBERG Technology gebündelt.

Die geplante Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt dar, um Europas Fähigkeit zur Bereitstellung skalierbarer, autonomer Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien durch zuverlässige lokal produzierte Systeme zu stärken.

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Über Ondas Autonomous Systems:

Ondas Holdings Inc. (Nasdaq: ONDS) is a leading provider of autonomous systems and private wireless solutions through its business units Ondas Autonomous Systems (OAS), Ondas Capital and Ondas Networks. Ondas’ technologies offer a powerful combination of aerial intelligence and next-generation connectivity to enhance security, operational efficiency, and data-driven decision-making across essential industries.

OAS delivers a portfolio of AI-powered defense and security platforms that are deployed globally to safeguard sensitive locations, populations, and infrastructure. Through American Robotics, Airobotics, Apeiro Motion, and Sentry CS Ltd., OAS offers the Optimus System—the first U.S. FAA-certified small UAS for automated aerial security and data capture—the Iron Drone Raider—an autonomous counter-UAS platform—Apeiro’s advanced ground robotics and tethered UAV systems, supported by innovative navigation and communications technologies—and Sentrycs’ Cyber-over-RF (CoRF) and Protocol-Manipulation counter-UAS technology.

Bild 1: Ondas Autonomous Systems und HEIDELBERG starten Verhandlungen über eine Kooperation: Avshalom Amossi, Group CRO, Ondas, Dr. Ron Tomer, President of the Manufacturers’ Association of Israel (MAI), Michael Wellenzohn, CEO HEIDELBERG Technology, Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie und Judith Rudstein, Israel Representative, HEIDELBERG (v.l.n.r.).

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

