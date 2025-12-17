EQS-News: Trade Republic erreicht €12,5 Milliarden Bewertung in €1,2 Milliarden Secondary Runde unter Führung von Founders Fund, mit Wellington, GIC und Fidelity als neuen Investoren.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Trade Republic erreicht €12,5 Milliarden Bewertung in €1,2 Milliarden Secondary Runde unter Führung von Founders Fund, mit Wellington, GIC und Fidelity als neuen Investoren.



17.12.2025

Bestehende Investoren wie Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV und Thrive Capital erwerben im Rahmen der Transaktion Anteile von Frühphaseninvestoren.

Zudem stoßen globale, langfristig orientierte Investoren wie Wellington, GIC, Fidelity und Khosla Ventures hinzu, sowie Lingotto Innovation und Aglaé, die technologieorientierte Investmentfirma der Familie Arnault.

Die Runde stärkt die Investorenbasis langfristig. Trade Republic ist seit drei Jahren profitabel und benötigt kein externes Kapital.

Trade Republic hat die Kapitalmärkte für eine neue Generation von Anlegern geöffnet: 70 % der über 10 Millionen Kunden sind Erstanleger, die angesichts der wachsenden Rentenlücke in Europa mit dem privaten Vermögensaufbau begonnen haben.

Berlin, 17. Dezember 2025 – Trade Republic setzt seinen profitablen Wachstumskurs im dritten Jahr in Folge fort. Eine Secondary Transaktion über 1,2 Milliarden Euro bewertet das Unternehmen mit 12,5 Milliarden Euro. Die Transaktion stärkt Trade Republics langfristige Strategie, Europas führende digitale Sparplattform aufzubauen. Im Zuge der Transaktion erhöhen bestehende Investoren wie Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV und Thrive Capital ihre Anteile. Zudem gewinnt Trade Republic führende Langfristinvestoren wie Wellington Management, GIC, Fidelity Management & Research Company und Khosla Ventures. Ergänzt wird der Investorenkreis durch Lingotto Innovation sowie Aglaé, die technologieorientierte Investmentfirma der Familie Arnault.

„Wir sind 2019 mit der Mission gestartet, dabei zu helfen, Europas Rentenlücke zu schließen. Heute ist diese Mission wichtiger denn je, da das öffentliche Rentensystem zunehmend unter Druck steht, seine Versprechen einzulösen. Jeden Tag beginnen Tausende Menschen in ganz Europa mit Trade Republic Vermögen aufzubauen. In den vergangenen 18 Monaten haben wir unsere Kundenbasis auf mehr als 10 Millionen Menschen verdoppelt, die zusammen 150 Milliarden Euro Vermögen verwalten“, sagt Christian Hecker, Co-Founder von Trade Republic. „Diese Transaktion unterstreicht, dass der kulturelle Wandel hin zum privaten Investieren am Kapitalmarkt in Europa erst am Anfang steht, insbesondere da Regierungen wie in Deutschland mit substanziellen Rentenreformen beginnen, den Aktienbesitz als Teil der privaten Vermögensvorsorge zu fördern.“

Im Rahmen einer €1,2 Milliarden schweren Transaktion, die Trade Republic mit €12,5 Milliarden bewertet, erwerben bestehende Investoren wie Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV und Thrive Capital Anteile von Frühphaseninvestoren. Zudem stoßen neue, langfristig orientierte Investoren wie Wellington Management, GIC, Fidelity Management & Research Company, Khosla Ventures, Lingotto Innovation sowie Aglaé, die technologieorientierte Investmentfirma der Familie Arnault, hinzu.

Die Bewertung spiegelt die starke Performance des Unternehmens in den letzten Jahren wider. Seit der Markteinführung im Jahr 2019 ist Trade Republic jedes Jahr stark gewachsen. In den vergangenen sieben Jahren haben sich mehr als zehn Millionen Menschen aufgrund des einfachen und kostengünstigen Zugangs zum Kapitalmarkt für die Plattform entschieden. 70 Prozent von ihnen investieren zum ersten Mal. Die Mission von Trade Republic bleibt unverändert und ist relevanter denn je, da die europäischen Rentensysteme zunehmend unter Druck stehen. In jüngster Zeit haben europäische Regierungen begonnen, die private Altersvorsorge als wichtige Säule zur Bewältigung des demographischen Wandels zu fördern.

Trade Republic hat in seinen Finanzierungsrunden über 1 Milliarde Euro an Wachstumskapital eingesammelt und 2023 eine Vollbanklizenz von der EZB erhalten. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen sein Angebot in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Österreich lokalisiert, ein Kinderdepot eingeführt und das Produktangebot um neue Anlageklassen wie Private Markets, Fixed Income und das Crypto Wallet erweitert.

