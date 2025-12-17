EQS-News: Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein
München, 17. Dezember 2025 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / Symbol: CA1), hat eine Vereinbarung mit der 3. Angriffsbrigade der Streitkräfte der Ukraine geschlossen, um ihre autonomen CA-1 Robotik-Systeme zur taktischen Mahlzeitenversorgung an Ausbildungseinrichtungen der 3. Angriffsbrigade (3AB) einzusetzen.
Die Vereinbarung umfasst einen Rahmenvertrag über die Beschaffung von bis zu 25 KI-Robotik Systemen. Damit handelt es sich um den weltweit ersten Einsatz von verkörperten KI-Systemen zur Truppenversorgung in aktiven Verteidigungsumgebungen.
2247298 17.12.2025 CET/CEST